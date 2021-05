Cavani renova pelo Manchester United

Edinson Cavani acertou a renovação de contrato pelo Manchester United, por mais uma temporada, até junho de 2022.

Contratado em outubro, depois de ter sido associado a vários clubes, e de ter recusado proposta do Benfica, o ponta de lança uruguaio, de 34 anos, tem 15 golos, em 35 jogos pelos ingleses.

"A minha motivação para continuar tem a ver com aquilo que este clube representa, como instituição. Estou muito entusiasmado por continuar cá por mais uma época", disse o jogador, em declarações publicadas pelo Manchester United.

Cavani decidiu prolongar a carreira e aceitou a proposta do United, onde é companheiro de Bruno Fernandes. Com vários títulos conquistados em França, pelo PSG, uma Taça de Itália, pelo Nápoles, e uma Copa América, pelo Uruguai, o avançado tem a oportunidade, esta época, de conquistar o primeiro título europeu. O Manchester United disputa a final da Liga Europa, com o Villarreal.