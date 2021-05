Portugal é um país racista?

São convidados deste programa o autor, Jorge Vala, Doutorado em Psicologia Social e investigador Emérito da Universidade de Lisboa; E Helga Saraiva-Stewart, CEO da Lead-Results e Coordenadora Executiva da Nova SBE Sales Lab. O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.

Jorge Vala, doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Louvain, foi Professor Catedrático do ISCTE e Investigador Coordenador no ICS onde é presentemente Investigador Emérito. Tem trabalhado em Psicologia Social e investigado os temas do racismo e do preconceito, das migrações, das atitudes políticas, da justiça social e da validação do conhecimento quotidiano.



Helga Saraiva-Stewart, é luso-britânica, tendo vivido muitos anos fora de Portugal, é fundadora da Lead-Results, um centro que promove a excelência na área das vendas e tem como objetivo ajudar empresas B2B a acelerar a sua atividade de prospeção e de venda. É responsável pelos cursos de Prospeção e Vendas da formação de executivos da Nova SBE.