Jesus já não sonha com o segundo lugar

Jorge Jesus, treinador do Benfica, admite que já não sonha com o segundo lugar da I Liga, porque já não depende de si para lá chegar. Com seis pontos por disputar, águias estão a quatro do FC Porto.

"É importante ganhar ao Sporting como era hoje ao Nacional. Sei perfeitamente porquê que o Benfica não foi campeão este ano. Nestes dois jogos não podemos alterar a classificação. O Sporting será campeão se ganhar. Vou atrás de um sonho quando sei que ele depende de mim. Quando depende de outros, não sonho com isso", disse, à Sport TV.

O técnico das águias deixa duras críticas aos jogadores a quem deu oportunidade no onze inicial e que tirou ao intervalo, como Chiquinho, Cervi e Pedrinho.

"Entramos completamente desconcentrados do jogo. Os jogadores que hoje lancei e que não têm tido muitos minutos não entenderam muito bem o que andavam aqui a fazer. Falámos ao intervalo, ajustámos ideias e quem entrou mudou o jogo", atira.

Jesus destaca a boa segunda volta feita pelo Benfica: "Se ganharmos os últimos dois jogos, seremos a equipa que fez mais pontos na segunda volta, o que prova aquilo que foi a nossa primeira", termina.