O precisa o seu bairro para ser feliz? Rede de supermercados financia projetos

“Bairro Feliz” é o nome do programa criado por uma cadeia de supermercados que já financiou 157 projetos no Norte e que é alargado a todo o país. Todas as ideias para os bairros portugueses são válidas, desde que “promovam um impacto positivo na comunidade onde se inserem”.

No final, serão os vizinhos a escolher qual deles será financiado. Cada projeto pode ir até aos 1.000 euros.

As candidaturas ao Programa Bairro Feliz podem ser enviadas até 1 de julho por qualquer entidade pública ou privada e grupos de cinco vizinhos.

São aceites projetos para as áreas da Saúde, Bem-estar e Desporto, Apoio Social e Cidadania, Cultura e Património, Turismo e Lazer, Educação e Ambiente e Causa Animal.

Um júri vai depois selecionar duas ideias por bairro, entre 6 de julho e 17 de setembro. Os escolhidos serão então sujeitos à votação de todos, entre 28 de setembro e 2 de novembro, nas lojas em que decorre o programa.

A 3 de novembro, serão anunciados os projetos vencedores em cada um dos bairros.

Filipa Pimentel, coordenadora nacional do Programa Bairro Feliz, diz que a cadeia de supermercados pretende, com esta iniciativa, “ser ainda mais ativa na comunidade local e reforçar que a nossa relação com a vizinhança não começa nem acaba na porta de cada uma das nossas lojas”.

“Somos parte do bairro e da vida do bairro. Celebramos juntos nos momentos de festa e apoiamos nos momentos difíceis”, reforça.

Para mais informações e inscrições, consulte aqui.