Se terminar invicto, será "o melhor Sporting de sempre"

"A nível de resultados sim, ficará com certeza na história, como invencível", começa por considerar, ao mesmo tempo que relativiza o ser - ou não - campeão com antecedência, beneficiando de eventual novo deslize do FC Porto (esta segunda-feira frente ao Farense), no dia anterior à receção sportinguista ao Boavista, na jornada 32.

"Falo por experiência. Não me estragou nada quando fomos campeões no sofá. O que era para nós importante era o título. Para eles, agora, será indiferente a forma como ganham. Querem é ser campeões", refere Ricardo Sá Pinto, que vê a conquista, a acontecer, como um desfecho justo para o clube e para o treinador Rúben Amorim, em particular. Isto numa época em que outros fatores também ajudaram ao sucesso.

"[Título] No meio de uma adversidade, mas sem desgaste maior pela ausência das provas europeias. E, a seguir, com mérito do Rúben, que não teve a pressão do público. A estrela também acompanhou a equipa. Para mim, a vitória em Braga deu o título ao Sporting, conseguiu sentenciar o campeonato aí, e acho que foi uma vitória justa", classifica o ex-dirigente, treinador e atacante dos leões.

O Sporting tem a oportunidade de voltar a ser campeão, 19 anos depois. Dessa equipa campeão fazia parte Sá Pinto, atualmente treinador dos turcos do Gaziantepsor, equipa que deixará no final da época.

O Sporting recebe o Boavista na terça-feira, para a ronda 32 do campeonato. Se vencer, garante o título. Caso o FC Porto não vença o Farense, esta segunda-feira, os leões também garantem o primeiro lugar. Ambos os jogos têm acompanhamento em direto na Renascença e ao minuto em rr.sapo.pt.

A equipa de Rúben Amorim ainda não perdeu na I Liga esta temporada.