Rúben Amorim assume finalmente que o Sporting é candidato ao título

Rúben Amorim assumiu, finalmente, esta segunda-feira, que o Sporting é candidato ao título, quando falta apenas uma vitória para ser campeão.

"Obviamente, somos candidatos ao título", declarou o técnico leonino, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Boavista, da jornada 32 do campeonato. Jogo que, caso vença, garantirá matematicamente o título de campeão nacional ao Sporting, 19 anos depois.

O Sporting até pode ser campeão já esta segunda-feira, caso o FC Porto não consiga derrotar o Farense, em casa. Entre ser campeão no sofá ou em campo, Rúben Amorim escolhe o primeiro porque quer resolver a questão o mais rapidamente possível: "Sou a favor de ser campeão, quanto mais cedo melhor. Não ligo à beleza de ser campeão em campo."

Rúben Amorim não escondeu o contentamento por estar "a três pontos de ganhar um campeonato que não se ganha há muito tempo".

Porém, alertou que nada está ganho e que o Sporting tem de agir como se o jogo com o Boavista não fosse, possivelmente, o jogo do título.

"Partimos muito atrás dos nossos concorrentes diretos. Vi hoje que tínhamos 3% de [probabilidade de] ganhar o campeonato. O Braga tinha 4%. O Benfica e o Porto tinham 40%. (...) Ainda não somos campeões. Isso tem de estar na mente dos jogadores, que têm de ter noção de que ainda falta. Da mesma forma que tínhamos 3% de [hipótese de] ser campeões no início, poderá ser a mesma percentagem de perder o campeonato. É muito difícil, mas não é impossível, e se nós não acreditássemos que tudo é possível, não estaríamos na posição em que estamos hoje", frisou.

Respeitar o Boavista, com ou sem título na mão

O técnico leonino destacou que o encontro com o Boavista será "muito difícil" e que os "jogadores de qualidade" e o "treinador muito experiente" dos axadrezados, Jesualdo Ferreira, tentarão aproveitar o facto de a pressão estar praticamente toda do lado do Sporting.

De qualquer forma, como referido, o Sporting até pode chegar ao jogo com o Boavista como campeão — "basta" o FC Porto tropeçar frente ao Farense. Amorim não faz "a mínima ideia de qual é o programa das festas" caso isso aconteça. Pede é aos jogadores que tenham respeito pelo Boavista e pelos restantes clubes que batalham pela manutenção.

"Se ganharmos o campeonato, não vou ser eu que os vou mandar para a cama. Podem fazer o que quiserem, desde que apareçam aqui para jogar. Respeitando que há equipas a lutar com o Boavista, mas a nossa ideia é ganhar ao Boavista, que é o que temos a fazer para sermos campeões. Não estamos a contar com nada dos adversários. Temos é de fazer um grande jogo para vencer", sublinhou o treinador do Sporting.

O Sporting-Boavista, da jornada 32 da I Liga, está marcado para terça-feira, às 20h30, no Estádio de Alvalade. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.