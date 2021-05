Hoje e amanhã: Ponto final?

O Futebol Clube do Porto entra em campo logo à noite no Dragão para defrontar o Farense, enquanto Benfica e Sporting jogam no dia seguinte, com os leões na perspetiva de poderem antecipadamente assegurar o título de campeão. Quanto ao Benfica nada vai mudar, independentemente do resultado que vier a alcançar na Madeira, frente ao Nacional.



O terceiro lugar manter-se-á, porque quem vem atrás deixou de ser preocupação desde ontem à tarde.

Fixemo-nos então no compromisso portista e ao adversário de que vai ser anfitrião no seu estádio. Trata-se do Sporting Farense, este em situação muito deficitária pois se nada se alterar no seu comportamento ficará com a condenação da descida de divisão ainda mais à vista.

É verdade que a equipa de Faro tem sido provavelmente a mais prejudicada pelas decisões arbitrais, mas a sua classificação atual também não deixa de ser reflexo da sua fraca produção, sobretudo nos momentos em momentos em que poderia ter conseguido resultados mais positivos.

No entanto, com maior ou menor dificuldade, os dragões entram em campo com a maior dose de favoritismo do seu lado.

E amanhã, à noite, no estádio José Alvalade, o Sporting dispõe de uma oportunidade soberana para voltar ao primeiro lugar do pódio, depois de uma longa travessia do deserto, que já vai em quase uma vintena de anos.

Mas até ao começo da noite os leões ainda podem respirar fundo.