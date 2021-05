Universidade Católica cria doutoramento em Ciências da Religião

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) anunciou hoje o lançamento de um doutoramento em Ciências da Religião, organizado pelas faculdades de Teologia e Filosofia e Ciências Sociais, no Centro Regional de Braga.

De acordo com um comunicado enviado à Agência Ecclesia, o doutoramento em Ciências da Religião é “o único em Portugal nesta área e tem aprovação assegurada por mais 6 anos”.

“Com este doutoramento, a UCP posiciona-se na liderança no estudo da religião, em Portugal, através de um trabalho de colaboração entre investigadores que estudam o fenómeno religioso”, acrescenta o comunicado.

A UCP referiu também o doutoramento em Ciências da Religião, que resulta de “um trabalho de colaboração entre investigadores que estudam o fenómeno religioso”, recebeu a validação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).

O Doutoramento em Estudos da Religião, com duração de 4 anos, é coordenado pelo professor José Carlos de Miranda e vai ser lecionado “por docentes da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais e da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Braga”.

Na descrição do programa do doutoramento em Ciências da Religião, a UCP indica que o curso resulta da “vantagem académico-científica da colaboração entre unidades de ensino universitário de diversas áreas do saber, a Faculdade de Teologia (Núcleo de Braga), a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, enquanto unidade constituintes do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa”.

“Depois de consideradas as potencialidades dos recursos humanos disponíveis, concluiu-se que a área de confluência das três unidades a poder ser desenvolvida com a mais elevada qualidade seria a área dos Estudos da Religião”, acrescenta.

Na página da internet da UCP refere-se que o objetivo do doutoramento em Ciências da Religião tem por objetivo “proporcionar a todas as pessoas interessadas o contexto adequado para uma investigação multidisciplinar sobre do fenómeno religioso”, conjugando as “perspetivas históricas, filosóficas, teológicas, sociológicas, psicológicas, literárias e político-pedagógicas”.