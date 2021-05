Petrodólares convenceram Marega. "Esperava vê-lo no futebol inglês"

"O Al Hilal é um grande clube da Arábia e paga muito bem, porque quer promover o campeonato do seu país. Mas eu esperava ver o Marega no futebol inglês. Pelas características dele, teria, certamente, um rendimento elevado. Estranhei o Porto não ter renovado o contrato do Marega e, na perspetiva do atleta, trata-se de uma opção de carreira que se respeita, mas é um pouco estranha", refere.

Marega no Al Hilal, da Arábia Saudita, é um cenário que Leonel Pontes não previa. O primeiro treinador do maliano em Portugal, há seis anos no Marítimo, considera que se trata de "uma decisão ligada ao aspeto financeiro".

Leonel Pontes confessa que, de início, teve dificuldade em ver Marega como um avançado de clube grande e destaca a forma como o jogador soube evoluir durante as sete épocas em que atuou em Portugal.

"Ele chegou fora de forma, mas tinha já vincadas as suas principais características: a velocidade, o poder físico e o arranque em espaços curtos. Foi ganhando agilidade e forma e, a espaços, mostrou que tinha potencial para jogar a outro nível. A sua evolução surpreendeu-me e tive dificuldade em vê-lo como jogador de equipa grande, mas reconheço que cresceu muito. Está a fazer uma carreira de grande qualidade num clube que tem tido pontas de lança de referência, como Falcao, que também chegou de forma tímida, tornou-se imprescindível e saiu como um grande goleador", conclui.

Marega, de 30 anos, deixa o FC Porto a custo zero no fim da época, depois de ter sido oficializado para as próximas três temporadas pelos sauditas do Al Hilal com um contrato milionário, de 15 milhões de euros.

Durante as cinco épocas em que representou o Porto, Marega marcou 72 golos em 191 jogos, tornando-se no sexto melhor marcador estrangeiro da história do clube, em igualdade com o colombiano Radamel Falcão. À sua frente estão apenas Jardel, Jackson Martínez, Hulk e Madjer.

O primeiro clube que o avançado franco-maliano representou em Portugal foi o Marítimo, onde foi treinado por Leonel Pontes, na época de 2014/2015.

O jogo com o Farense, que começa às 20h15, será o penúltimo de Marega no Estádio do Dragão. A despedida formal do avançado maliano só deverá acontecer na última jornada, diante do Belenenses SAD.