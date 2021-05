João Galamba chama "estrume" a programa da RTP, que repudia declarações do governante

A direção de Informação da RTP "repudia as declarações" do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, que chamou "estrume" e "coisa asquerosa" ao programa "Sexta às 9" da estação pública.

"As palavras que proferiu atentam contra o bom nome da RTP e da sua jornalista Sandra Felgueiras e desrespeitam a liberdade de Informação", refere a direção da RTP, numa mensagem publicada no Facebook do programa.

A direção de Informação do canal público considera que "vindas da parte de um membro do governo" as declarações "assumem particular gravidade. Mas nem por isso condicionarão o trabalho dos jornalistas da RTP".