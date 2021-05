Morte de Ihor Homeniuk: Advogado da família diz que condenações vão servir como "exemplo"

O advogado da família de Ihor Homeniuk defendeu hoje que as condenações dos três inspetores do SEF vão servir de "exemplo" e elogiou o tribunal pela extração de certidão para os vigilantes e outros inspetores envolvidos no processo.

"Hoje terminou esta primeira fase e vamos agora aguardar, mas, pelo menos, justiça foi feita e as três condenações serviram de exemplo para todos os inspetores e para os membros da polícia que fazem o seu trabalho com dificuldade todos os dias, mas que não podem abusar do poder que têm", afirmou o advogado José Gaspar Schwalbach, acrescentando: "Quando alguém morre, qualquer pena a que sejam condenados nunca será suficiente".

Em declarações aos jornalistas após a leitura do acórdão, no Campus da Justiça, em Lisboa, o representante legal da família de Ihor Homeniuk considerou as sentenças hoje decretadas - nove anos de prisão para os arguidos Duarte Laja e Luís Silva e sete anos de prisão para o arguido Bruno Sousa - pelo juiz Rui Coelho "o final de uma etapa", mas sublinhou que "certamente, este julgamento não terminará aqui".