Mais um morto e 158 infetados com Covid-19. R com ligeira descida

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um morto e 158 infetados com Covid-19. O valor do R registou ainda uma ligeira descida no continente, estando agora a 0, 91 e a 0,92 a nível nacional.

O número da casos ativos regista novo recuo e aproxima-se agora dos 22 mil (22.102, menos 211 do que ontem).

A vítima mortal registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e tinha entre 70 e 79 anos.

No que diz respeito às novas infeções, a região Norte continua a liderar, com cerca de metade dos casos (70 - 44%), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (34 - 21%). A região Centro regista 16 novos casos (10%), o Alentejo nove e o Algarve oito. Nas regiões autónomas, os Açores têm 16 novos casos e a Madeira cinco. Desde 23 de agosto que não havia tão reduzido número de novos casos.

O número de internados volta a subir. São agora 277 as pessoas com Covid-19 nos hospitais, mais nove do que ontem, das quais 73 em cuidados intensivos (menos uma do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 839.740 casos da doença, dos quais 16.993 acabaram por morrer e 800.645 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, foram administradas até agora 3.884.052 vacinas, sendo que mais de um milhão de pessoas já têm as duas doses (1.069.269) e 2.814.783 pessoas têm uma dose.