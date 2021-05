Casos de osteoporose pioraram com os confinamentos, diz Sociedade de Reumatologia

"Temos notado, por exemplo, nos idosos que faziam as suas compras, com o confinamento e com receio de serem contaminados, acabaram por ficar isolados. Em muitos casos a família ia levar a comida a casa, aliás, no primeiro confinamento até ficavam à porta", explicou a especialista.

Com o avançar da idade, "quando as pessoas já não amparam a queda com os pulsos, mas caem para ao lado e acabam por quebrar o colo do fémur", a diferença entre homens e mulheres com osteoporose já não é tão significativa.

Helena Canhão explicou ainda que nos idosos, como as pessoas já têm menor mobilidade, "estas fraturas limitam-nas ainda mais, pois obrigam muitas vezes os doentes a ficarem imóveis, na cama, e muitas acabam por morrer de outras complicações, como por exemplo as infeções respiratórias".

Segundo explicou, "20% destes doentes morrem logo no pós-complicação da fratura e no primeiro ano de vida, quase metade acaba por falecer porque fica acamada e infeta e a maior parte delas não volta a ter a capacidade funcional e autonomia que tinha antes".

Helena Canhão explicou que o osso, independentemente da idade, "está sempre a ser remodelado, sempre a ser formado e absorvido", lembrando: "Se tivéssemos sempre o mesmo osso não conseguíamos lidar com os impactos que temos todos os dias".

Disse ainda que até aos 25 anos a massa óssea vai aumentando com a idade e que o que determina o pico de massa óssea de uma pessoa tem que ver com três fatores: alimentação, exercício físico e genética.

Por isso, defendeu que tem de haver "um grande investimento com as crianças na alimentação e em terem uma vida saudável para atingirem no fim da adolescência e no início da idade adulta o maior pico de massa óssea".

Lembrou que, por exemplo, "as crianças que são doentes e quem precisa de tomar corticoides durante a adolescência, assim como as pessoas que sofrem de problemas na tiroide (...) acabam por não conseguir atingir o pico de massa óssea e mais rapidamente têm osteoporose".