Moçambique/Ataques: Possibilidade de cooperação futura em Cabo Delgado abordada entre CPLP e OIM

O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) admitiu que no encontro desta segunda-feira com o diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM) ficou no horizonte a possibilidade de cooperação em relação a Cabo Delgado, Moçambique.

"Com a OIM, o que ficou combinado é que iríamos manter o contacto com o escritório [daquela organização] em Portugal em relação à evolução da situação no terreno. E, no futuro, ver se há possibilidade e condições para eventualmente virmos a cooperar gradualmente", afirmou Francisco Ribeiro Telles à Lusa, após o encontro com António Vitorino, na sede da CPLP, em Lisboa.

Uma reunião de "cortesia", disse o diplomata, uma vez que o escritório da OIM em Portugal vai ter instalações no edifício onde está a CPLP, referiu.

Porém, Ribeiro Telles admitiu que no horizonte futuro há a possibilidade de cooperação entre as duas entidades, "dependendo da evolução e daquilo que Moçambique quiser em relação a essas matérias".

Em declarações à Lusa por telefone, o secretário executivo da CPLP explicou que António Vitorino falou sobre o que a OIM “está a fazer em Moçambique, da situação no terreno, em Cabo Delgado”.

“Pelo meu lado, também dei conhecimento das diligências que tenho feito, sobretudo ao nível da União Europeia e das Nações Unidas, sobre essa matéria, cumprindo a recomendação, aliás, do mandato que me foi conferido na última reunião dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros [da CPLP, a 9 de dezembro, em Cabo Verde)]", disse o embaixador.