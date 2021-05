EUA autorizam vacina da Pfizer para crianças dos 12 aos 15

Os Estados Unidos autorizaram esta segunda-feira a administração da vacina da Pfizer para crianças entre os 12 e os 15 anos. A vacina já está disponível para maiores de 16 anos.

A decisão foi anunciada esta tarde, hora americana, pela FDA, a agência reguladora dos medicamentos naquele país.

A medida foi apresentada como um passo crucial para a recuperação americana, no seguimento da pandemia de Covid-19, e permitirá a inoculação de jovens em idade escolar a partir dos 12 anos de idade, facilitando o regresso à normalidade para milhões de famílias americanas.

Para os jovens traz ainda a possibilidade de frequentarem campos de férias e atividades durante as férias de verão.

Num ensaio feito pela empresa fabricante da Pfizer, mais de 2.200 jovens receberam ou duas doses da vacina, ou então um placebo. Desses, um total de 18 do grupo que recebeu o placebo ficaram infetados enquanto no grupo dos que recebeu a vacina não houve um único caso de infeção com sintomas.

Em termos de efeitos secundários não se registaram casos mais complicados do que entre os membros de outros grupos etários.

[Notícia atualizada às 23h27]