David Attenborough é, aos 95 anos, “advogado do povo” pelo combate às alterações climáticas

O naturalista britânico David Attenborough foi nomeado pelo Governo britânico “advogado do povo” na conferência sobre as alterações climáticas COP26 para discursar perante os líderes mundiais.

Além da conferência que terá lugar em Glasgow, em novembro, o apresentador de televisão deverá participar noutros eventos internacionais para "apresentar argumentos convincentes aos líderes mundiais, decisores importantes e ao público sobre a importância da ação climática”.

O Reino Unido é anfitrião da 26.ª Conferência das Partes (COP26) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, prevista para ter lugar dentro de seis meses em Glasgow.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que "não existe pessoa melhor para imprimir dinâmica para novas mudanças à medida que nos aproximamos” da data.

Attenborough, conhecido pelos documentários sobre a vida animal, "já inspirou milhões de pessoas no Reino Unido e em todo o mundo com a paixão e conhecimento para agir sobre as mudanças climáticas e proteger o planeta para as gerações futuras”, acrescentou Boris Johnson.

Já o naturalista manifestou-se “honrado” pela função num momento "importante” para se garantir “um acordo internacional” para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa.

"A epidemia mostrou-nos como é crucial chegar a um acordo entre as nações se quisermos resolver problemas mundiais. Mas os problemas que nos aguardam nos próximos cinco a dez anos são ainda maiores”, vincou.