Fuga para a vitória de van der Hoorn na Volta a Itália

Taco van der Hoorn conquistou, esta segunda-feira, a maior vitória da carreira, ao vencer a 3.ª etapa da Volta a Itália, que ligou Biella a Canale, no total de 190 km.

O holandês, de 27 anos, foi o sobrevivente de uma fuga e cruzou a meta com o pelotão na sua sombra, a quatro segundos. Tempo suficiente para celebrar o triunfo, o primeiro do ciclista da Intermarché-Wanty-Gobert numa grande volta.

Os "sprinters" voltaram a ficar com a corrida pelo segundo lugar, tal como aconteceu na 2.ª etapa. Davide Cimolai, da Israel Start Up Nation, bateu Peter Sagan (Bora-hansgrohe), que foi terceiro.

Os três portugueses em prova terminaram a etapa no pelotão, com João Almeida como melhor classificado, no 34.º lugar. O ciclista da Deceuninck-QuickStep mantém o 4.º posto da geral, a 20 segundos do líder, o italiano da INEOS-Grenadiers, Filippo Ganna.

Nelson Oliveira (Movistar) está no 11.º lugar, a 32 segundos de Ganna; Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) é 51.º, a 50 segundos.

Na terça-feira corre-se a 4.ª etapa do Giro, entre Piacenza e Sestola, na distância de 187 km. Um dia que pode trazer novidades. A etapa não apresenta dificuldades de maior, mas a menos de três km da meta tem uma contagem de montanha de segunda categoria.