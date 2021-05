Moreirense bate Portimonense e aproxima-se da Europa

O Moreirense aproximou-se dos lugares de acesso às provas europeias, esta segunda-feira, ao vencer na visita ao Portimonense, por 1-2.

A equipa algarvia marcou primeiro, por intermédio de Fabrício, aos 20 minutos. No entanto, ainda na primeira parte, Ferraresi empatou. Perto do final, aos 82 minutos, Gonçalo Franco apontou o golo da vitória.

Com este resultado, o Moreirense coloca-se, à condição, a dois pontos do Vitória de Guimarães, que ocupa a sexta posição, que (devido à composição da final da Taça de Portugal) dá acesso às competições europeias. O Portimonense mantém-se no 12.º lugar, com 34 pontos, mais quatro que o Boavista, que está em posição de "play-off" de descida.