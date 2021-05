Missão do Nacional não é impossível. Vencer o Benfica é passo rumo à salvação

Manuel Machado está confiante de que o Nacional, último classificado do campeonato, ainda vai conseguir alcançar a permanência. O primeiro passo rumo a esse objetivo é vencer o Benfica, esta terça-feira.

O treinador reconhece que é "um jogo de dificuldade acrescida", frente a um Benfica que "atravessa melhor momento da época", mas os jogadores do Nacional já provaram, com Sporting e FC Porto, que podem discutir o resultado com equipas dessa valia.

"Centrando a análise na evolução que a nossa equipa tem vindo a apresentar e na forma como nos batemos com dois adversários de qualidade semelhante, temos de ter margem de confiança para ir a jogo à procura dos três pontos", diz o técnico.

O Nacional perdeu pela margem mínima com o FC Porto num jogo em que falhou um penálti; frente ao Sporting, a equipa perdeu, por 2-0, mas ficou em desvantagem já quando jogava com menos um elemento, por expulsão de Alhassan.

"Exceto os dois primeiros jogos [desde que sucedeu a Luís Freire], que não tiveram abordagem adequada, em todos os outros, por aquilo que fizemos, se houvesse justiça no futebol, estaríamos numa posição muito melhor do que aquilo que estamos", acrescenta.



O Nacional é último da I Liga. Está três pontos atrás do Farense, penúltimo, cinco atrás do Boavista, antepenúltimo, em posição de "play-off" de manutenção. A equipa madeirense está seis pontos atrás do Rio Ave, em zona da permanência.

"A tarefa é difícil, mas não é impossível. Enquanto não for impossível, acreditamos. Vamos atrás dos nove pontos que estão por disputar", remata Manuel Machado.

Daniel Guimarães, Kalindi, Francisco Ramos, Thill, Marco Matias e João Camacho estão a contas com problemas físicos.

O Nacional-Benfica, a contar para a jornada 32 do campeonato, está agendado para as 18h00 desta terça-feira. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.