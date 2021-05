Jorge Costa e a picardia com Pepe. "Deve ter-se esquecido de quem eu sou"

Jorge Costa deixou palavras muito duras para Pepe, depois da troca de palavras entre ambos no final do FC Porto 5-1 Farense.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, com uma alusão à picardia que Pepe teve com o companheiro de equipa Loum na primeira volta do campeonato, Jorge Costa, treinador do Farense, fez questão de recordar que é um dos jogadores com maior história do FC Porto.

"O Pepe deve ter-me confundido com o Loum. Talvez se eu fosse o Rafa, jogador do Benfica, pedia-me desculpa. Deve ter-se esquecido de quem eu sou e do meu passado neste clube, e o meu presente, e a imagem que eu sou nesta casa", declarou o antigo central internacional português.

Algo de que Pepe deverá estar ciente, visto que ele e Jorge Costa foram parceiros no centro da defesa do FC Porto na época 2004/05.

Proibido não acreditar na manutenção

Quanto à goleada sofrida com o FC Porto, Jorge Costa não escondeu que a equipa entrou muito mal no jogo, que rapidamente perdeu história:

"O jogo começou e passado 20 segundos praticamente acabou. Culpados porque entrámos mal, decidimos mal, não fomos agressivos o suficiente, não fomos compactos. Foram três pontos que nos fugiram. O que senti desde o banco foi que tinha de começar a pensar no próximo jogo."

Apesar do mau resultado, o treinador do Farense continua a acreditar na manutenção e não permite que os seus jogadores tenham outra mentalidade. Os algarvios estão no penúltimo lugar, a dois pontos do "play-off" de descida, e podem ficar a cinco, depois desta jornada.

"Faltam seis pontos e vamos lutar arduamente pelos seis. Estamos num barco, eu sou o comandante. Quem tiver este espírito vem comigo, quem não tiver abandona. É cada vez mais difícil, mas não impossível. Vamos ver o que somos capazes de fazer. Vamos acreditar até ao fim", vincou.