Boavista não vai a Alvalade para ver a festa do Sporting

O Boavista não vai a Alvalade para ver o Sporting festejar a conquista do título de campeão nacional, avisou Jesualdo Ferreira, esta segunda-feira.

Em conferência de imprensa, o técnico boavisteiro salientou que o facto de "começar estes três últimos jogos em Alvalade, face à situação festiva do Sporting", que com uma vitória garante o campeonato, traz "um acréscimo de dificuldade muito grande" à equipa: "É um desafio bastante motivador e um desafio à nossa dignidade e estrutura profissional."

É um momento importante, pois estamos em situação difícil. A nossa perspetiva não é ir observar os festejos do Sporting, mas sim para discutir o jogo e os pontos. Já fizemos isso no Dragão, tentámos fazer na Luz, mas, aos três minutos, já estávamos a jogar com dez. E há pouco tempo em Braga, em que também terminámos com dez", vincou.

Jesualdo assumiu, contudo, que este é "um momento importante" para o Sporting, que pode ser campeão nacional, "depois de tantos anos de espera" — já lá vão 19 anos de jejum —, na receção ao Boavista, um clássico "que tem mais de 100 jogos na história do futebol português".

O "Professor" considera que o Boavista merecia ter conquistado mais quatro pontos nas últimas jornadas, em que empatou com Santa Clara e Tondela, com golos contra ao cair do pano. Faltam três jogos para o final e as panteras negras estão na 16.ª posição, que dá acesso ao "play-off" de descida, com 30 pontos, mais dois que o Farense, primeira equipa em zona de despromoção direta, e mais cinco que o último, o Nacional.

"Nos próximos três [jogos], teremos a última tentativa para obter os pontos que nos permitam ficar no lugar que o clube tem direito a estar e pelo qual fez todos os possíveis durante a época", assinalou Jesualdo.

O Sporting-Boavista, da jornada 32 da I Liga, está marcado para terça-feira, às 20h30, no Estádio de Alvalade. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.