Juventus recebe aviso. "Se continuar na Superliga, não poderá participar na Serie A"

" As regras são claras . Se a Juventus continuar ainda a fazer parte da Superliga Europeia no arranque da próxima temporada, não poderá competir na Serie A. Tenho pena pelos adeptos, mas regras são regras e têm de ser aplicadas a todos os clubes”, disse Gabriele Gravina, em declarações à comunicação social italiana.

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, arrisca ser excluída do campeonato italiano caso continue ligada ao projeto da Superliga Europeia, revelou o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), esta segunda-feira.

Ao contrário do AC Milan e do Inter de Milão, que abandonaram o projeto depois de uma chuva de críticas vindas da UEFA, de vários governos, dos treinadores, jogadores e adeptos, a Juventus continua a fazer da Superliga Europeia, juntamente com FC Barcelona e Real Madrid, naqueles que são os únicos três sobreviventes.

“Espero sinceramente que essa situação termine o mais rápido possível”, acrescentou Gravina.