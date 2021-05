Jéssica Silva vai jogar na melhor liga do mundo

Jéssica Silva assinou, por duas temporadas, pelo Kansas City, a nova equipa da NWSL, a liga profissional de futebol feminino norte-americana. O jogador portuguesa rescindiu o contrato que a ligava ao Lyon até ao final desta temporada e a sua transferências para os Estados Unidos já é oficial.

"A Jéssica é uma jogadores entusiasmante e nós esperamos que ela seja a ignição do nosso ataque. Ela é muito criativa e muito forte nos duelos individuais", avaliou o treinador Huw Williams.

A equipa do Kansas City está a ser construída em contrarrelógio, depois de ter obtido licença para participar na NWSL em dezembro. A época regular arranca a 15 de maio.

Esta é a quarta experiência internacional de Jéssica Silva, depois de ter passado pelas suecas do Linkoping, pelas espanholas do Levante e pelas francesas do Lyon, onde venceu a Liga dos Campeões.

Devido a problemas físicos, falhou a afirmação no Lyon. Esta época não foi sequer utilizada pelo clube francês. Em Portugal, jogou no Braga, no Clube Albergaria e no União Ferreirense.