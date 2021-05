Fulham perde em casa e diz adeus à Premier League

O Fulham ficou condenado à descida de divisão, esta segunda-feira, um ano depois de subir, ao perder, em casa, com o Burnley, por 0-2.

Um golo de Ashley Westwood, aos 35 minutos, e outro de Chris Wood, aos 44 minutos, foram a machadada final nas aspirações dos "cottagers".

A derrota deixa o Fulham no 19.º lugar da Premier League, com 27 pontos, menos 10 que o Southampton, primeira equipa acima da linha de água, com três jornadas por disputar. Depois de Sheffield United e West Bromwich Albion, é a terceira equipa a descer ao Championship.