Circulação e estacionamento no Porto condicionados devido ao Rali de Portugal

A circulação automóvel e o estacionamento estão condicionados em algumas artérias da cidade do Porto, desde esta segunda-feira, devido aos preparativos para a Super Especial do Rali de Portugal, agendada para o dia 22, junto à Foz do Douro.

Segundo uma nota publicada na página da Internet da Câmara Municipal do Porto (CMP), desde as 00h00 que já não é possível "estacionar na Avenida de D. Carlos I, em ambos os lados, no troço entre a Rua do Coronel Raúl Peres e a Rua de Dom Luís Filipe; na Rua de Dom Luís Filipe e na Esplanada do Castelo, exceto no arruamento norte".

A CMP refere que a circulação automóvel vai estar cortada nestas mesmas artérias entre as 21h00 de hoje até às 20h00 de domingo (16 de maio), "em toda a extensão da Av. de D. Carlos I e da Rua de D. Luís Filipe", assim como na Esplanada do Castelo, "no troço entre a Rua do Passeio Alegre e a Av. de D. Carlos I".