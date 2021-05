Vítor Bento na Associação de Bancos? A decisão é dos associados, diz economista

Vítor Bento mantém o silêncio sobre a Associação Portuguesa de Bancos. Alguns jornais económicos deram, durante a semana, como certo o nome do economista como o próximo presidente da associação. E o mesmo fez, na noite de domingo, Marques Mendes, na SIC.

Ouvido pela Renascença, Vítor Bento não comenta esta possibilidade nem se está disponível. Lembra, no entanto, que está é uma decisão dos associados, que só será tomada no dia 31, quando vão a votos em assembleia geral.

Não é a primeira vez que o nome de Vítor Bento é referido como potencial sucessor de Faria de Oliveira. O economista tem experiência no setor financeiro, foi durante vários anos presidente executivo da SIBS, que gere a rede multibanco, foi o último presidente do Banco Espírito Santo e o primeiro a liderar o Novo Banco, em 1996 fundou e tornou-se o primeiro presidente do IGCP (Instituto de Gestão do Crédito Público).

Vítor Bento é licenciado pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa e é doutorado em Estudos Estratégicos.

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) representa o setor financeiro. É liderada por Fernando Faria de Oliveira há oito anos e este é o último mandato. No próximo dia 31, será votado o novo presidente, em assembleia geral.