Luís Filipe Vieira: "A minha vida não foi criada com o BES ou com o Benfica

"A minha vida não foi criada com o BES ou com a minha vinda para o Sport Lisboa e Benfica, em 2001“, declarou esta segunda-feira Luís Filipe Vieira, em audição parlamentar.

O presidente da Promovalor e do Benfica está a ser ouvido na comissão de inquérito ao Novo Banco.



Na sua intervenção inicial, na audição que começou pouco depois das 15h00, Luís Filipe Vieira argumentou que "já eram um conhecido empresário de renome", primeiro na área dos pneus e depois no imobiliário, quando começou a trabalhar no Benfica, inicialmente como gestor de futebol até à chegada à presidência do clube da Luz.

"No decurso destas etapas, Luís Filipe Vieira já era um empresário de renome e de relevância na área do imobiliário e dos pneus em Portugal", reforçou o presidente da Promovalor e do Benfica.

Nessa altura, frisou, os bancos apoiavam-no, "em particular o então Banco Espírito Santo, que era e sempre foi um dos principais bancos com quem trabalhei, juntamente com o BCP".

Luís Filipe Vieira recorda que nesses primeiros anos do século XXI o Benfica encontrava-se numa situação financeira "delicada, como nunca antes tinha vivido na sua história".

[notícia em atualização]