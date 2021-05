Exportações sobem 6,2% e importações caem 5,3%

As exportações portuguesas de bens aumentaram 6,2% e as importações diminuíram 5,3% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2020, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta segunda-feira.

Estes resultados reveem em alta as taxas de variação homóloga das exportações e importações do primeiro trimestre (em +0,2 pontos percentuais e +0,4 pontos percentuais, respetivamente) avançadas em 28 de abril na estimativa rápida trimestral do INE, refletindo a inclusão de nova informação.

Os dados divulgados nesta segunda-feira evidenciam uma recuperação das exportações e importações face os -4,9% e -11,0%, pela mesma ordem, do trimestre terminado em fevereiro de 2021.

Comparando com o primeiro trimestre de 2019, as exportações aumentaram 3,0% e as importações diminuíram 8,4%.

Considerando apenas o mês de março de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +28,8% e +12,2%, respetivamente (+2,6% e -10,4%, pela mesma ordem, em fevereiro de 2021), “refletindo parcialmente a comparação com um mês já afetado pela pandemia”.