Algoritmo diz quem deve ser despedido na TAP. Trabalhadores não sabem como funciona e para onde vão os dados

No final de abril, os trabalhadores da TAP souberam que a empresa estava a usar um algoritmo desenvolvido por uma consultora norte-americana para selecionar entre 435 e 500 trabalhadores para despedir (uma tentativa para procurar salvar a empresa). Mas os parâmetros aplicados pelo algoritmo despertaram dúvidas e receios, nomeadamente sobre a legalidade do método.

Produtividade/Absentismo, Experiência, Contributo, Custo e Habilitações são os parâmetros aplicados pela empresa. Por exemplo, um trabalhador com poucos anos na empresa e/ou com um salário elevado poderá ser um dos visados das medidas de adesão voluntárias que a TAP está a negociar com os trabalhadores, nomeadamente a rescisão por mútuo acordo.

Contactados pela Renascença, especialistas na área do Direito do Trabalho consideram que o método de usar um algoritmo para selecionar trabalhadores, seja para contratar ou para despedir, não é necessariamente ilegal, desde que haja um ser humano a definir os parâmetros e a tomar a decisão final. O problema é a transparência em torno do algoritmo.

Um trabalhador da TAP conta que os trabalhadores selecionados são chamados às reuniões para negociar as medidas de adesão voluntária, é-lhes dito o principal motivo, mas desconhecem o peso de cada parâmetro na decisão final. A TAP garantiu ao "Expresso" que os critérios de seleção são explicados.

"A identificação dos critérios deve ser o mais transparente possível para que os trabalhadores possam avaliar se estão ou não bem avaliados segundo esses mesmos critérios. É desejável que os critérios, a sua avaliação, a sua ponderação e o método de escolha sejam do conhecimento dos trabalhadores", explica Eduardo Castro Marques, advogado da área do Direito do Trabalho.