Jorge Jesus: "APAF deve preocupar-se com problemas da arbitragem"

Jorge Jesus aconselha a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) devia "preocupar-se com os problemas da arbitragem portugueses" e não "com coisas que não têm nada a ver com o que é preciso fazer para melhor a arbitragem".

Em causa, a queixa apresentada pela APAF ao Conselho de Disciplina, na sequência das acusações de Jorge Jesus de ter beneficiado o FC Porto no clássico da semana passada.