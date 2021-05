Época do Benfica "nunca será positiva, mas jamais será falhada"

"Se me perguntassem no princípio de época se o meu sonho para o Benfica era isto, nem em sonhos eu pensava nisto. Nunca será uma época positiva, mas ainda há algumas coisas para conquistar. Sabendo que há outros rivais que não vão ganhar nada, não podemos dizer que é uma época falhada", conclui o treinador, em conferência de imprensa.

O sonho de chegar ao segundo lugar

No campeonato, depois do empate no clássico com o FC Porto, o Benfica ficou a quatro pontos do FC Porto, com nove para disputar. O segundo lugar está mais difícil, mas Jesus continua a acreditar que é possível.

"Nós ainda sonhamos que podemos chegar ao segundo lugar. Se dependesse de mim eu tinha uma visão mais realista. Se dependesse só de nós, não falava da mesma maneira. Quando estamos dependentes de outros temos de sonhar", argumenta.

E para concretizar o sonho, o Benfica tem de vencer os seus jogos, a começar pelo próximo frente ao Nacional da Madeira, último classificado, que "ainda sonha ficar na I Liga".

Para a partida desta terça-feira, Jesus confirma ausência de Rafa, devido a lesão. A partida está agenda para as 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.