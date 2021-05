Benfica sem Rafa e Taarabt frente ao Nacional da Madeira

Rafa e Taarabt são os grandes ausentes da convocatória de Jorge Jesus para o jogo com o Nacional da Madeira, desta terça-feira, às 18h00. O treinador confirmou a ausência do internacional, devido a um problema num pé, mas não fez qualquer referência à situação do médio marroquino, que tinha voltado às opções no clássico com o FC Porto.

Jesus chamou 22 jogadores e as novidades são quatro jogadores que têm atuado pela equipa B: Svilar, Morato, João Ferreira e Gonçalo Ramos.