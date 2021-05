Ajudar Seferovic a ser o goleador do campeonato é objetivo do Benfica

Jorge Jesus diz que o plantel do Benfica está unido para ajudar Haris Seferovic a conquistar o título de melhor marcador do campeonato. O suíço lidera a tabela de goleadores, com os mesmos 18 golos que Pedro Gonçalves, do Sporting.

Entre os objetivos que restam para a temporada, o treinador assume que o título individual de Seferovic é um deles.

"Restam-nos poucas possibilidades de conquistar alguma coisa. É uma ideia que como treinador tenho e o grupo tem [a de ajudar Seferovic a ser o goleador do campeonato]. O Seferovic está numa posição privilegiada para ser o melhor marcador do campeonato. Tem sido jogador muito importante para a equipa e tenho a certeza que o grupo o vai ajudar", diz o treinador.