Casal criou aldeia medieval em Valpaços após ficar sem feiras e trabalho

Entre as árvores e a relva há edificações em madeira que acolhem as oficinas do carpinteiro ou do ferreiro, há um campo de areia para os torneios, há jogos e armamento, como as antigas catapultas, uma delas com sete metros de altura.

A pandemia cancelou as feiras medievais e, sem trabalho há um ano, um casal decidiu abrir o parque temático “Covil do Lobo”, em Valpaços, onde é possível fazer uma viagem pela história até à época galaico romana.

Susana Esteves, 42 anos, contou que se recusaram a ficar parados, que investiram as economias que tinham e, segundo explicou, a ideia foi “criar um espaço físico para trazer as pessoas”.

O casal já tinha a ideia do parque a germinar há uns tempos, mas por causa do volume de trabalho, que se prolongava de março a janeiro, foi sendo sempre adiada.

O objetivo é aumentar as atividades, realizar espetáculos e também proporcionar, segundo Susana Esteves, o “dia experiência”, em que os visitantes podem vestir as roupas antigas e trabalhar como ferreiro ou carpinteiro. Mais tarde, vão ter também oficinas de tecelagem, olaria, de corda e de curtidor de couro.

Francisco Esteves está vestido à época medieval, abre os portões e guia os visitantes, começando pela época dos povos galaicos, passando pelos romanos e pelo período medieval, mostra a exposição de armas, elmos, armaduras, escudos e, quem quiser, pode tocar e até experimentar.

Pelo espaço passeiam duas cabras anãs e, em alguns dias, estão também lá os dois cães checos, parecidos com lobos e que derem o nome ao parque.

A utente da APPACDM Patrícia disse que gostou muito dos jogos, porque “são divertidos”, e que este "é um bom sítio para estar”. A sua colega Stéphanie gostou do elmo, do espaço verde e também dos jogos.

Lucie Mendes, colaboradora da APPACDM, referiu que a ida ao “Covil do Lobo” proporcionou o contacto com a natureza e permitiu sair da rotina, tornando-se numa “boa experiência para todos”.

O responsável apontou o apoio da Câmara de Valpaços para a concretização do projeto e referiu que, como sócio-gerente da empresa, contou também com ajuda por parte do Estado.

O parque é uma das novas atrações turísticas de Valpaços, onde o município tem feito uma forte aposta no turismo de natureza, destacando-se a criação da Ecovia do Rabaçal, com 60 quilómetros de percursos e onde a subida da Via Ferrata tem destaque para os mais aventureiros.

Mas, neste município há ainda a praia fluvial do rabaçal, lagares de vinho cavados na rocha, o centro de observação de aves aquáticas e o centro hípico de Travancas.