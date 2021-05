​“Todos a cuidar da vida” é o apelo da Pastoral Familiar

A Igreja assinala, a partir deste domingo, a Semana da Vida. A iniciativa é anual e acontece sempre nesta altura, para coincidir com o Dia Internacional da Família, que se assinala a 15 de maio.



Assim, até ao próximo domingo, são vários os momentos previstos, e que este ano podem ser acompanhados à distância de um clique, no novo site da Pastoral Familiar.

Agenda cheia para uma semana que celebra a vida sobre o mote “A vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos”. Mas o que querem transmitir com este tema? Francisco Pombas, 55 anos, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Familiar, explica: “Cuidar da vida é no dia-a-dia, e queremos dizer que a vida é importante”.

Cuidar da vida, numa semana com atividades diárias, organizada pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar e que vai começar com um vídeo de apresentação do tema, pelo cardeal D. José Tolentino Mendonça.

“Seguem-se orações curtas para rezar em família, e um Terço para recitar e, ao final do dia, por volta das 18h00, um vídeo de um testemunho, de uma família, ou diocese e depois uma proposta para a noite, um webinar sempre diferente”, descreve sobre o programa previsto, salientando a realização de conferências com o bispo de Lamego, D. António Couto.

“É um tema com subtema, nós que somos tocados por Cristo, isso impulsiona-nos a cuidar da vida, temos um dia sobre a vida intrauterina, um dia sobre a educação dos filhos, o dia dos jovens, dos idosos, e outro dia dos laços familiares, temos sempre em cada dia um pensamento ancorado em documentos do Papa Francisco, com destaque para o Amoris Laetitia”, resume o diretor do Departamento Nacional da Pastoral Familiar.

Para acompanhar a Semana da Vida, pode visitar o novo site da Pastoral Familiar.

“No ano passado, fizemos um inquérito às dioceses para avaliarmos como estava a comunicação e desse inquérito surgiu a lacuna, de não haver um site, onde pudéssemos depositar as nossas iniciativas. E penso que o objetivo está a ser atingido”, garante Francisco Pombas, acrescentando que “também os documentos e vídeos lançados pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida por ocasião do Ano “Família Amoris Laetitia” têm destaque no site da Pastoral da Família.

O programa completo com o guião da semana já está disponível, sendo ainda possível descarregar os materiais de apoio em cada um dos dias da semana – pagelas com orações para rezar em família e meditações para a oração do Terço.