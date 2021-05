​Fundação "O Século" promove leilão solidário

A Fundação "O Século" está a realizar um leilão solidário online de obras de arte até ao final do mês de Maio.



Esta é uma forma diferente que a instituição encontrou para angariar donativos para fazer face aos inúmeros gastos que tem.

O presidente da instituição, António Júlio de Almeida, considera que, desta forma, a fundação não só ajuda a divulgar a obra de novos artistas, como aproveita para "obter receitas complementares que ajudam a "compensar os prejuízos que a atividade social gera".

Este leilão solidário virtual reúne mais de 30 quadros inéditos da artista plástica Noémia Prada, que apresenta pela primeira vez o seu trabalho em Portugal, depois de já ter exposto no estrangeiro.

Está igualmente patente uma exposição de pintura desta artista intitulada “Um pouco mais de azul”, que pode ser visitada nas instalações da Fundação, situadas em S. Pedro do Estoril.

Os quadros que estão à venda neste leilão "online" têm preços base que variam entre os cem e os mil euros.

Do total angariado, a Fundação fica com 35%. O objetivo é conseguir atingir, pelo menos, cinco mil euros, "o que seria muito bom".

Os principais gastos prendem-se com o seu trabalho desenvolvido na área social. A Fundação apoia atualmente cerca de 600 pessoas, entre crianças, jovens, idosos e famílias desfavorecidas.

António Júlio de Almeida lembra que a instituição "tem duas casas de acolhimento de crianças e jovens entre os 4 e os 18 anos que são enviados pelo tribunal"

"A partir dos 18 anos, temos três apartamentos de autonomia, em que continuamos a acompanhar até à total integração na vida ativa. Depois, temos uma Unidade de Creche e Pré-Escolar com 35 bebés e 50 crianças. É um projeto que está em expansão, nós vamos mais do que duplicar o número de bebés de 35 para 84. E vamos passar a ter uma Unidade de Creche e Pré-Escolar com capacidade para 134 bebés e crianças."

A fundação tem ainda outras valências: "Uma Unidade de Acompanhamento e Aconselhamento Familiar que gere e acompanha neste momento 80 famílias. temos um serviço mais dirigido aos idosos e a pessoas com dificuldades, apoio domiciliário, apoio alimentar e uma Cantina Social que serve cerca de 100 pessoas/dia".

A tudo isto juntam-se as bem conhecidas Colónias de Férias, "a nossa bandeira, que vem desde 1927" . No ano passado, foram canceladas, por causa da pandemia, mas, este ano, tudo o indica, vão realizar-se entre 12 de Julho e 4 de Setembro.

Fica o convite para as câmaras, juntas de freguesia ou empresas que queiram levar as suas crianças à praia, basta enviar o pedido para colonia@oseculo.pt

Outra área que acarreta muitas despesas é a manutenção com o vasto património da instituição que tem um custo "muito elevado e que agrava o nosso défice da atividade social", admite António Júlio de Almeida.

Daí a necessidade destes recursos financeiros complementares, já que os apoios que habitualmente recebem não são suficientes, confessa este responsável.

"A nossa atividade é sobretudo financiada pelos próprios utentes, pelo Estado" e recebe ainda "donativos. Além disto, "tem receitas resultantes de uma Unidade Turística com 32 quartos e que agora acusa, naturalmente, a crise do turismo. É uma receita que é muito importante para nós e que agora, nestes últimos dois anos, o ano passado e este ano, está a sofrer com a crise pandémica".

Por isso, quem quiser ajudar a Fundação O Século basta aceder ao leilão online e comprar uma obra de arte neste sítio https://oseculo.pt/fos/loja/

Dessa forma está a contribuir para a subsistência da instituição.

