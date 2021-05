“Basta com os confrontos e com a violência” diz o Papa

Nas reflexões que fez durante o Regina Coeli deste domingo, o Papa Francisco afirmou que “amar como Cristo significa dizer não aos outros "amores" que o mundo nos oferece: amor ao dinheiro - quem ama o dinheiro não ama como Jesus - amor ao sucesso, à vaidade, ao poder”.

Caminhos enganosos, disse o Papa, porque “nos afastam do amor de Deus e nos levam a ser sempre mais egoístas, narcisistas e prepotentes. E a prepotência leva a uma degeneração do amor, a abusar dos outros, a fazer sofrer a pessoa amada”.

E acrescentou: “Penso no amor doentio que se transforma em violência - e quantas mulheres são, hoje em dia, vítimas da violência. Isto não é amor”.

Francisco esclareceu que “amar como o Senhor nos ama significa valorizar a pessoa ao nosso lado e respeitar a sua liberdade, amá-la tal é, e não como queríamos que fosse, amar como é, gratuitamente”.

E deixou um conselho: "Jesus pede-nos para habitar no seu amor, não nas nossas ideias, não no culto de nós mesmos; para sairmos da pretensão de controlar e gerir os outros, pede para confiar e doar-se aos outros.”





Paz para Jerusalém, Afeganistão e Colômbia

No final do Regina Coeli, o Papa mostrou-se preocupado com os recentes acontecimentos em Jerusalém.

“Rezo para que seja um lugar de encontro e não de confrontos violentos, um lugar de oração e de paz. Convido todos a procurarem soluções partilhadas, para que a identidade multi-religiosa e multi-cultural da Cidade Santa seja respeitada e possa prevalecer a fraternidade.”

E afirmou, com voz firme: “A violência só gera violência. Basta com os confrontos”.

Francisco pediu também orações pela paz na Colômbia e pelas vítimas do atentado terrorista que ontem ocorreu em Cabul.

“Foi uma acção desumana que atingiu tantas raparigas quando saíam da escola. Rezemos por cada uma delas e pelas suas famílias. E que Deus conceda paz ao Afeganistão”, afirmou.