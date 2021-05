Pessoas a partir dos 60 anos já podem agendar vacinação

Veja também:

Já se encontra disponível o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 para pessoas sem doenças associadas que tenham 60 anos ou mais.

Até agora, o agendamento estava disponível apenas para pessoas com 65 ou mais anos.

A mudança da faixa etária estava prevista apenas para o final da próxima semana, mas acabou por ficar disponível já este domingo.

O agendamento está disponível no site da Direção-Geral da Saúde.

A medida visa dar continuidade ao aumento do ritmo de vacinação - que atingiu na quinta-feira pela primeira vez cerca de 100 mil doses administradas -, com vista a ter toda a faixa etária acima dos 60 anos de idade vacinada com pelo menos a primeira dose "até ao final de maio ou na terceira semana de maio", como antecipou em 21 de abril a ministra da Saúde, Marta Temido.~



À Lusa, um responsável da task force revelou que houve pessoas acima dos 60 anos que já conseguiram uma marcação para quinta-feira, uma vez que serão vacinados em centros onde há menos procura.

Em 23 de abril entrou em funcionamento o portal destinado ao auto agendamento para a vacinação, que tinha registado, até ao início desta semana, cerca de 206 mil inscrições para a toma da vacina contra a covid-19. Portugal atingiu já um milhão de pessoas com a vacinação completa com a segunda dose ou com a inoculação com a vacina de toma única da Janssen, o que corresponde a mais de 10% da população portuguesa.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3.272.332 mortos no mundo, resultantes de mais de 156,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.991 pessoas dos 839.258 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.