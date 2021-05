Boletim DGS. Uma morte e 324 novos casos nas últimas 24 horas

Há 22.313 casos ativos, mais 53 do que no sábado, e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde diminuiu em 395, totalizando agora 20.261.

Relativamente ao número de novos casos, os valores de hoje em termos de novas infeções são ligeiramente inferiores aos registados no sábado (406).

A faixa etária que regista maior aumento de casos é a de 40-49, com 71 novos casos.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 3.845.140 pessoas vacinadas contra a covid-19, das quais 1.067.579 já estão imunizadas com as duas doses.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal mantém-se inalterado nos 0,92, assim como a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, que é agora de 57,7.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 107 novas infeções, contabilizando-se até agora 317.235 casos e 7.201 mortos.

A região Norte tem hoje 153 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 337.383 casos de infeção e 5.345 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 21 casos, acumulando-se 119.040 infeções e 3.016 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais quatro casos, totalizando 29.859 infeções e 971 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registadas mais 21 infeções, acumulando-se 21.840 infeções e 360 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou dois novos casos, contabilizando 9.334 infeções e 68 mortes devido à covid-19.

Os Açores têm hoje mais 16 novas infeções e contabilizam 4.891 casos e 31 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.





Evolução da Covid-19 em Portugal