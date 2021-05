Nasa acusa China de não cumprir "normas responsáveis" após queda de destroços de foguetão no Oceano Índico

O administrador da NASA, Bill Nelson, disse este domingo que a China estava "a falhar no cumprimento das normas responsáveis" pelos seus destroços espaciais.

"As nações exploradoras do espaço devem minimizar os riscos para as pessoas e propriedades na Terra de reentradas de objetos espaciais e maximizar a transparência relativamente a essas operações", disse Nelson numa breve declaração publicada no site da NASA, este domingo.

Detritos de um foguetão chinês lançado no final de abril caíram no Oceano Índico, este domingo, após mais de uma semana de especulação sobre onde se iria despenhar.

Os destroços do foguetão Long March 5B aterraram no Oceano Índico perto das Maldivas, disse a agência espacial chinesa. O Comando Espacial dos EUA tinha estado a seguir os destroços do foguetão.

"De acordo com o percurso e análise, pelas 10h24 (3h34 em Portugal continental) de 9 de maio de 2021, o primeiro andar do foguetão Longa Marcha 5B reentrou na atmosfera", declarou o Gabinete de Engenharia Espacial Tripulada chinês, em comunicado.