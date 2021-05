Zverev conquista Masters de Madrid

O tenista alemão Alexander Zverev sagrou-se, pela segunda vez na carreira, campeão do Masters 1.000 de Madrid, ao superar na final o italiano Matteo Berrettini, em três equilibrados “sets”.

O jovem germânico, de 24 anos, que figura no sexto lugar do 'ranking' ATP, derrotou o adversário transalpino, número dez mundial, com os parciais de 6-7 (6-8), 6-4 e 6-3, em duas horas e 40 minutos, para conquistar o seu quarto título Masters 1.000, após Roma e Canadá, em 2017, e Madrid, em 2018.

Matteo Berrettini, que se estreava em finais de torneios de categoria Masters 1.000, até conseguiu levar a melhor no 'tie-break' do primeiro “set” e colocar-se à frente no marcador, mas no segundo parcial não evitou a quebra de serviço no nono jogo e viu o adversário levar a decisão do encontro para a terceira partida.

Depois de sofrer “break” no quinto jogo (2-3), o tenista italiano, de 25 anos, não conseguiu recuperar mais e Alexander Zverev acabou por selar o triunfo, ao segundo “match point”, no nono jogo (6-3).

Apesar da vitoria, o alemão vai manter o sexto lugar no “ranking” mundial, enquanto Berrettini vai subir ao nono posto.