Ouro e prata para Portugal no lançamento do disco

Liliana Cá e Irina Rodrigues asseguraram para Portugal medalhas de ouro e prata no lançamento do disco da Taça da Europa de Lançamentos, que decorreu em Split, Croácia.

Depois da prata de Francisco Belo, sábado, no lançamento do peso, e do bronze de Ruben Antunes, no martelo para sub-23, já na jornada deste domingo, Portugal fecha a competição no quinto lugar do quadro de medalhas (uma de ouro, duas de prata, uma de bronze).