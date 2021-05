Ciclismo. João Rodrigues conquista Volta ao Algarve

O ciclista João Rodrigues (W52-FC Porto) venceu a Volta ao Algarve em bicicleta depois de ter sido segundo na última etapa da prova. Desde 2006 que não havia um vencedor português.

Com este triunfo, o corredor, de 26 anos, junta a Volta ao Algarve à Volta a Portugal, conquistada em 2019.

João Rodrigues entrou na quinta e última etapa com 12 segundos de atraso para Ethan Hayter (INEOS), mas atacou durante a última subida – no Alto do Marão – e ainda ganhou nove segundos.

A etapa acabou por ser ganha pelo francês Élie Gesbert, da Arkéa Samsic, o único que conseguiu seguir o homem da W52-FC Porto.