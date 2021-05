Basquetebol feminino. Benfica campeão nacional

O Benfica sagrou-se pela primeira vez campeão nacional de basquetebol feminino, ao vencer a União Sportiva por 76-73, no terceiro jogo da final do campeonato de 2020/21, disputado em Vila Franca do Campo, nos Açores.

A equipa lisboeta, que ao intervalo já vencia por 41-40, alcançou uma “dobradinha” inédita, uma vez que também conquistou a Taça de Portugal, depois de se ter imposto no primeiro encontro da final, por 91-72, e perdido o segundo, por 85-72.

O Benfica tornou-se a 10.ª equipa a sagrar-se campeã nacional de basquetebol feminino, numa lista liderada pelo CAB Madeira, com cinco títulos conquistados, enquanto a União Sportiva venceu a competição por três vezes (2015, 2016 e 2018).