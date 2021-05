Vizela empata, Estoril campeão da II Liga

O Estoril beneficiou do empate do Vizela diante do Cova da Piedade para garantir o título de campeão da II Liga.

Os canarinhos tinham empatado, este sábado, 1-1, contra o D. Chaves e necessitavam de uma não vitória do Vizela, segundo classificado, para garantir desde já o título.

A Liga Portugal já confirmou, em comunicado, que vai entregar o troféu de campeão da II Liga na última jornada, no Estádio António Coimbra da Mota, onde o Estoril vai receber o CD Mafra.

Pedro Proença já deixou mensagem de felicitações ao Estoril, os seus jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes, pela conquista do seu terceiro título de campeão nesta prova.

"Os meus sinceros parabéns ao Estoril, que juntou o título de campeão à tão desejada subida à Liga NOS. Este é um duplo festejo para o clube e para os seus responsáveis, treinadores e jogadores, que terão o seu troféu nas mãos na última jornada do campeonato, no jogo caseiro com o CD Mafra", refere o presidente da Liga.