Sp. Braga empata e diz adeus à Champions

O Sp. Braga mantém a crise de resultados e, este domingo, empatou 1-1 em Barcelos diante do Gil Vicente. Com este tropeço já não sai do quarto lugar.

Os arsenalistas até marcaram primeiro, por Ricardo Horta, logo aos nove minutos, mas os gilistas empataram por Claude Gonçalves, aos 29.

Na segunda parte não houve golos.

A equipa de Carlos Carvalhal, que soma duas vitórias nas últimas 10 jornadas, passa a somar 60 pontos, a sete do Benfica que é terceiro.

Já a turma de Barcelos alcança os 36 pontos, os mesmos que o Tondela, e tem quase a manutenção garantida.

