Jorge Costa. “Há muita vontade de vir do Dragão com os três pontos”

O treinador Jorge Costa promete um “Sp Farense forte, ambicioso, motivado, com muita vontade de discutir o jogo e o resultado” no Dragão.

Na antevisão da partida contra o FC Porto, o técnico dos algarvios repete o que quer da sua equipa no próximo jogo e até ao final da Liga: “Um Farense a jogar olhos nos olhos, a praticar um bom futebol, uma equipa organizada, ambiciosa e com vontade”.

Numa altura em que o Farense está abaixo da “linha de água”, “é isto: lutar até à exaustão por todos os pontos que estão em disputa”.

Jorge Costa recorda que a sua equipa não perde há quatro jogos e que a ideia é ir à procura dos três pontos contra o FC Porto.

O técnico vai reencontrar Sérgio Conceição, “um colega e um amigo”.

“Amanhã [segunda-feira] iremos fazer o nosso melhor e no final continuaremos amigos, independentemente daquilo que possa acontecer. Há muita vontade de vir do Dragão com os três pontos”, refere.

O FC Porto – Sp. Farense, da jornada 32, está marcado para as 20h15 desta segunda-feira.