Folha. “Treinadores deviam unir-se e fazer greve”

O treinador do FC Porto B deixa críticas à arbitragem, após mais uma derrota da sua equipa na II Liga, e sugere que os técnicos devem unir-se e fazer greve.

“Quem manda, que mande a sério, que não seja só para a fotografia. Os treinadores são muito competentes e não têm culpa do que se está a passar. As pessoas continuam a fazer todas a mesma coisa. O futebol português tem de mudar, mas não é a falar nos programas de televisão. Como se atua para os treinadores, que são despedidos, tem de se atuar de igual forma. Somos aqueles que dão tudo, juntamente com os jogadores, e somos os elos mais fracos nisto. Os treinadores deviam unir-se e fazer greve quando é preciso”, disse António Folha.

Em declarações à Sporttv, depois da derrota 2-0 diante do Leixões, Folha acrescentou: "Há que pôr a mão na consciência, não é normal. Não me estou a queixar, nem deste jogo, nem de outro. Há coincidências, as coincidências existem e que as há, há. Vejam as coincidências que existem, para verem o que se está a passar. Temos um treinador que passou aqui a primeira volta [Rui Barros] e está em casa. Foi embora, foi despedido. E agora está outro treinador a quem pode acontecer o mesmo. Eu e o Rui estamos tranquilos, mas que isto não é normal”.

“Não se pode andar a brincar com a seriedade das pessoas. Que há culpados, há. Para o bem do futebol português - e eu devo muito ao futebol, mas o futebol também me deve muito, por tudo o que fiz enquanto profissional. E também deve a esta instituição [o FC Porto]. Não se pode ser leviano a fazer as coisas”.

Na partida deste domingo, o FC Porto B queixa-se de um golo anulado por alegada falta de Igor Cássio, quando o marcador já assinalava 2-0.

O FC Porto B soma 29 pontos e está no 16.º lugar da II Liga, na luta pela permanência.