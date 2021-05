Dragão na lista de alternativas para final da Champions

A final da Liga dos Campeões está marcada para Istambul, na Turquia, mas o aperto de medidas contra a Covid-19 no país pode levar a UEFA a mudar o palco. Wembley é primeira opção e o Dragão, a alternativa.

A informação está a ser avançada, este domingo, pelo jornal “New York Times”.

O jogo decisivo da Champions vai ser disputado entre Chelsea e Manchester City e daí, Wembley ser neste momento o estádio mais bem colocado a receber a final, se a Turquia tiver de recuar.

A organização procura uma alternativa que possa ter (algum) público nas bancadas. De acrescentar que Wembley é também o estádio que vai receber as partidas decisivas do próximo Euro 2020.

O estádio do Dragão é a principal alternativa a Wembley. Há, nesta altura, poucos casos do novo coronavírus em Portugal. Para além disso, o Dragão tem prometida uma final, depois de ter ficado sem a Supertaça Europeia de 2020.

Ainda segundo o “New York Times”, a UEFA e as autoridades britânicas reúnem-se esta segunda-feira.

A final da Liga dos Campeões 2021 está marcada para 29 de maio.

De recordar que Portugal recebeu a "final 8" da Liga dos Campeões 2020, com a final no estádio da Luz e também partidas no estádio Alvalade.