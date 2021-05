D. António Marto: “Fátima tem de dar o exemplo ao país”

No ano passado houve uma certa contestação por termos de fazer a peregrinação sem a presença de peregrinos, este ano acho que toda a população, inclusive, os nossos fiéis católicos estão conscientes do que está em causa e que toda a precaução é pouca.

Aliás, o comunicado do Santuário sublinha que esta é "uma atitude responsável e consciente", porque "a saúde está acima de tudo". Os fiéis têm compreendido esta cautela da Igreja e as decisões que têm sido tomadas?

Esta costuma ser a peregrinação maior do ano, costumava ter à volta de 250 mil, 300 mil peregrinos. Este ano, devido à pandemia, acolherá 7.500, é como uma gota da água no oceano. Mas temos de ter em consideração a situação, e tudo isto é resolvido num diálogo com a Direção-Geral da Saúde. Fátima tem de dar o exemplo também para todo o país, seria muito triste se porventura houvesse aqui um foco de infeção.

As celebrações do 12 e 13 de maio vão decorrer ainda com limitações à participação dos peregrinos - só podem entrar 7.500, ainda assim um pouco mais do que aconteceu na última peregrinação de outubro. Foi difícil decidir manter estas restrições?

Sobre a crise, que duplicou os pedidos de ajuda na diocese, e fez cair em 50% as ofertas dos peregrinos, assegura que no Santuário não haverá despedimentos. E conta que a doença que em 2020 o levou aos cuidados intensivos o fez refletir sobre a sua fragilidade, fazendo com que hoje se sinta mais próximo de quem sofre.

Será “uma alegria”, afirma nesta entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, onde antecipa as celebrações do 12 e 13 de maio , que serão presididas pelo cardeal Tolentino Mendonça - que convidou “com um ano de antecedência”.

As imagens do 13 de maio de 2020 ainda estão muito presentes na memória de todos. É um marco na história do Santuário? Como é que prevê que esse dia seja recordado no futuro?

Vai ser recordado como um marco na história do Santuário, na história de Portugal, mesmo, e até do mundo inteiro, porque Fátima é, de facto, um Santuário com dimensão mundial, internacional.

Essa imagem será um dos ícones do que significou a pandemia e a sua interpelação também, porque foi no início da pandemia, como aconteceu também com a imagem icónica do Papa Francisco, no dia 27 de março, que sozinho atravessou a praça de São Pedro vazia, e como que transportava consigo o sofrimento da humanidade e com o seu gesto e as suas palavras deu uma primeira luz para a escuridão que o mundo atravessava naquele momento.

A nível nacional o ano que passou teve vários marcos, um deles o discurso do cardeal Tolentino Mendonça, no 10 de junho de 2020, com forte impacto na sociedade. É importante contar com esta presença no 13 de maio, num momento em que os peregrinos voltam ao Santuário?

Naturalmente que é importante. Quando o convidei foi já com um ano de antecedência, e convidei-o para ele vir aqui presidir, sabendo que o fará com toda aquela sabedoria de que ele é capaz, de uma maneira única e original, capaz de interpretar e de trazer a palavra justa, própria, para este momento que será certamente, imagino eu, uma palavra de esperança para superar este momento, para saber dar um sentido a toda esta fragilidade e vulnerabilidade, que o mundo e todos nós experimentamos. É um ponto de referência cultural e cristã para todo o país.

As restrições também têm afastado do Santuário as crianças. Em junho haverá peregrinação, como é habitual nos anos anteriores? O ano passado não houve…

E este ano, infelizmente, também não vai haver. É uma pena, mas como compreendem seria uma aglomeração muito grande, e não podemos expor as crianças ao contágio. Poderá, porventura, fazer-se uma peregrinação espiritual, cada um nas suas comunidades cristãs.